Образовательным омбудсменом станет директор киевской спецшколы № 148 и учитель медиаграмотности Сергей Горбачев.

Министр образования и науки Лилия Гриневич определилась с кандидатурой на должность образовательного омбудсмена – им станет Сергей Горбачев, директор специализированной школы № 148 города Киева.

На эту должность также претендовали юрист с опытом работы со сложными подростками в рамках системы пробации Ирина Яковец и Олеся Ващук, которая имеет опыт правозащитной деятельности.

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– Финальным фактором при принятии решения стало главное – это знание системы образования на разных, в том числе управленческих уровнях, а также понимание ценностей и сути реформ, – так министр объяснила свой выбор.

После официального назначения Горбачов должен найти и отобрать себе офис из 15 сотрудников.

Напомним, 17 мая 2019 года Министерство образования и науки объявило об отборе кандидатов на должность образовательного омбудсмена. Для этого была создана спецкомиссия.

Институт образовательного омбудсмена создается для защиты прав соискателей образования, педагогических, научно-педагогических и научных работников.

Фото: Міносвіти