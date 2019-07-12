Освітнім омбудсменом стане директор київської спецшколи № 148 та вчитель медіаграмотності Сергій Горбачов.

Міністр освіти і науки Лілія Гриневич визначилася з кандидатурою на посаду освітнього омбудсмена – ним стане Сергій Горбачов, директор спеціалізованої школи № 148 міста Києва.

На цю посаду також претендували юрист із досвідом роботи зі складними підлітками у рамках системи пробації Ірина Яковець та Олеся Ващук, яка має досвід правозахисної діяльності.

Читайте: Зарплати вчителів з 2020 року зростуть на 20-70%

– Фінальним фактором при ухваленні рішення стало головне – це знання системи освіти на різних, в тому числі управлінських рівнях, а також розуміння цінностей та суті реформ, – так міністр пояснила свій вибір.

Після офіційного призначення Горбачов повинен знайти та відібрати собі офіс із 15 співробітників.

Нагадаємо, 17 травня 2019 року Міністерство освіти і науки оголосило про відбір кандидатів на посаду освітнього омбудсмена. Для цього була створена спецкомісія.

Інститут освітнього омбудсмена створюється для захисту прав здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників.

Фото: Міносвіти