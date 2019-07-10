С 1 января 2020 года зарплаты украинских учителей вырастут от 20% до 70%. Кабмин одобрил реформу оплаты труда педагогов с повышением до четырех прожиточных минимумов оклада к 2023 году.

Премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства заявил об изменениях в системе оплаты труда педработников, которые плануются с января 2020 года. Кабмин утвердил их соответствующим постановлением.

– Уже с января 2020 года украинские учителя получат повышение зарплат от 20 до 70%. Особый акцент будет сделан на молодых учителях, которые не имеют еще собственного стажа, – подчеркнул он.

Глава правительства также сообщил, что отпуск воспитателя детсада увеличится с 42 до 56 календарных дней, то есть будет как у школьного учителя.

Министр образования и науки Лилия Гриневич объяснила, что теперь зарплаты педагогов будут зависеть не от категории, а от прожиточного минимума.

Она отметила, что цель Минобразования – выйти к 2023 году на уровень четырех прожиточных минимумов минимального должностного оклада педагога.

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Гриневич сообщила, что зарплаты сотрудников сферы образования сбалансируют таким образом, чтобы не было большого разрыва.

По ее словам, больше всего преимуществ получат молодые учителя, педагоги в детских садах и мастера в учреждениях профобразования, однако зарплата увеличится для абсолютно всех педагогов.

В частности, в 2020 году воспитателям детсадов повысят оклады до 6 623 грн (без учета надбавок).

– Опытный воспитатель детсада со стажем 21 год с надбавкой за престижность вследствие изменения в системе оплаты будет получать (надбавки за стаж сохраняются) уже 9 100 грн в месяц. То есть рост должностного оклада будет 40 %, – отметила министр.

Кроме того, молодой учитель, у которого есть 10% за престижность и 20% за проверку тетрадей, в 2020 году будет получать 7 643 грн (без надбавок), это больше на 41%, с наградами – 8 801 грн.

Зарплата опытного учителя высшей категории возрастет до 10 500 грн (на 28%).

Мастера в учреждениях профобразования будут зарабатывать 7 700 грн (более чем на 69%).

Опытный мастер со стажем 21 год будет получат 9 800 грн в месяц, что на 40% больше.













Зарплаты учителей с 2020 года вырастут на 20-70% / 3 фотографии

Напомним, в мае 2019 года зарплата в Украине увеличилась на 7% по сравнению с маем прошлого года.