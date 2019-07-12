На выборах в Верховную Раду в мажоритарных округах баллотируется 161 кандидат-клон.
Комитет избирателей Украины подсчитал, что на внеочередных парламентских выборах в мажоритарных округах есть 161 кандидат-клон. Это значит, что у них одинаковая фамилия с другими политиками.
Больше всего однофамильцев нашли в одномандатном избирательном округе № 133 (Одесса).
Здесь выдвигаются четыре человека с фамилией Баранский, два с фамилией Дмитрук и два – Танцюра, а также мужчина с фамилией Зелинский.
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Также однофамильцы зарегистрированы в:
- ОИО № 137 (Одесская область, город Подольск) – восемь человек;
- ОИО № 34 (Днепропетровская область, пгт Царичанка) – восемь человек;
- ОИО № 92 (Киевская область, город Узин) – семь человек;
- ОИО № 33 (Днепропетровская область, город Кривой Рог) – шесть человек.
К слову, Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию 26 кандидатов в народные депутаты.
Источник: КИУ