На выборах в Верховную Раду в мажоритарных округах баллотируется 161 кандидат-клон.

Комитет избирателей Украины подсчитал, что на внеочередных парламентских выборах в мажоритарных округах есть 161 кандидат-клон. Это значит, что у них одинаковая фамилия с другими политиками.

Больше всего однофамильцев нашли в одномандатном избирательном округе № 133 (Одесса).

Здесь выдвигаются четыре человека с фамилией Баранский, два с фамилией Дмитрук и два – Танцюра, а также мужчина с фамилией Зелинский.

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Также однофамильцы зарегистрированы в:

ОИО № 137 (Одесская область, город Подольск) – восемь человек;

ОИО № 34 (Днепропетровская область, пгт Царичанка) – восемь человек;

ОИО № 92 (Киевская область, город Узин) – семь человек;

ОИО № 33 (Днепропетровская область, город Кривой Рог) – шесть человек.

К слову, Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию 26 кандидатов в народные депутаты.

Источник: КИУ