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Факты / Украина

Выборы 2019: ЦИК отменила регистрацию 26 кандидатов в нардепы

На заседании Центральной избирательной комиссии отменили регистрацию 26 кандидатов в нардепы.

Выборы 2019: ЦИК отменила регистрацию 26 кандидатов в нардепы

Центральная избирательная комиссия во время заседания отменила регистрацию 26 кандидатов в нардепы от трех партий:

  • Радикальная партия Олега Ляшко;
  • Слуга народа;
  • Батькивщина.

От Радикальной партии отменили регистрацию Виктора Вовка (№ 10), Олега Куприенко (№ 14) и Алексея Кириченко (№ 23).

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Регистрацию кандидатов в народные депутаты Антонины Федосовой (№ 175) и Артема Расенко (№ 184) из списка Слуги народа отменили, поскольку они проживали в Украине не все последние пять лет.

Регистрацию Елены Коробковой (№ 31), Романа Боярчука (№ 71), Ольги Кавун (№ 78), Михаила Соколова (№ 99), Юрия Баланюка (№ 164), Анастасии Рагимовой (№ 170), Виталия Витикача (№ 177) отменили в связи с обращением партии Слуга народа.

Кандидата в народные депутаты от партии Батькивщина Александра Галаченко (№ 135) исключили из списка по собственному желанию.

К слову, в избирательных списках партий на внеочередных парламентских выборах есть около 25% беспартийных кандидатов.

Источник: ЦИК

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