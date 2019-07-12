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Факти / Україна / Політика

На виборах до Ради зареєструвався 161 кандидат-клон

На виборах до Верховної Ради у мажоритарних округах балотується 161 кандидат-клон.

Вибори 2019

Комітет виборців України підрахував, що на позачергових парламентських виборах у мажоритарних округах є 161 кандидат-клон. Це означає, що у них однакове прізвище з іншими політиками.

Найбільше людей з однаковим прізвищем знайшли в одномандатному виборчому окрузі № 133 (Одеса).

Тут висуваються чотири людини з прізвищем Баранський, два з прізвищем Дмитрук і два – Танцюра, а також чоловік з прізвищем Зелінський.

Читайте: Вибори 2019: як перевірити себе у списку виборців

Також люди з однаковими прізвищами зареєстровані в:

  • ОВО № 137 (Одеська область, місто Подольск) – вісім осіб;
  • ОВО № 34 (Дніпропетровська область, смт Царичанка) – вісім осіб;
  • ОВО № 92 (Київська область, місто Узин) – сім осіб;
  • ОВО № 33 (Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг) – шість осіб.

До слова, Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію 26 кандидатів у народні депутати.

Джерело: КВУ

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