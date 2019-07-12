Послы стран Большой семерки раскритиковали инициативу Владимира Зеленского по расширению люстрации в Украине.

Послы стран Большой семерки не видят необходимости в люстрации в Украине топ-чиновников, работавших в период с 23 февраля 2014-го по 19 мая 2019 года.

Представители G7 назвали политическую ротацию нормой для демократических стран, но раскритиковали неизбирательное наложение запретов на всех управленцев.

Послы отмечают, что после 2014 года в Украине состоялись реформы в ряде важных отраслей.

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– Вместе с тем, по нашему убеждению, нынешняя ситуация в Украине не сопоставима с той, что имела место после Революции Достоинства.

Как сообщалось, в Верховной Раде зарегистрирован президентский законопроект, который расширяет действие закона о люстрации.