Посли країн Великої сімки розкритикували ініціативу Володимира Зеленського щодо розширення люстрації в Україні.

Посли країн Великої сімки не бачать необхідності у люстрації в Україні топ-чиновників, які працювали у період з 23 лютого 2014-го до 19 травня 2019 року.

Представники G7 назвали політичну ротацію нормою для демократичних країн, але розкритикували невибіркове накладання заборон на всіх управлінців.

Посли наголошують, що після 2014 року в Україні відбулися реформи у низці важливих галузей.

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– Водночас, на наше переконання, нинішня ситуація в Україні не порівняна з тією, що була після Революції Гідності.

Як повідомлялося, у Верховній Раді зареєстровано президентський законопроект, що розширює дію закону про люстрацію.