В Украинской зерновой ассоциации считают, что стоимость перевозки должна быть экономически обоснованной, предсказуемой, понятной и прозрачной.

Украинская зерновая ассоциация обратилась в Министерство инфраструктуры Украины с просьбой отозвать проект регуляторного акта о внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины 16 декабря 2009 №1392, опубликованный 5 июля 2019 года. Документ предусматривает автоматическую индексацию тарифов на железнодорожные перевозки.

Об этом сообщил и. о. исполнительного директора УЗА Сергей Иващенко. В УЗА считают, что стоимость перевозки должна быть экономически обоснованной, предсказуемой, понятной и прозрачной. Учитывая, что автоматическая индексация не предусматривает прогнозируемость, такая инициатива не позволит просчитать стоимость перевозки даже три месяца вперед.

– Компании, обеспечивающие экспорт зерновых культур, работают по маркетинговому году с июля по июнь и, соответственно, заключают фьючерсные/форвардные долговременные контракты с партнерами. Контракты с фиксированной стоимостью заключаются задолго до фактической продажи. Таким образом, проданное за границу зерно может быть еще не собрано или даже не засеяно. Именно поэтому экспортерам важно понимать, какой будет цена доставки проданного зерна покупателям в других странах через два-три квартала или даже год, – отметил Иващенко.

Он также добавил, что автоматическая индексация предусматривает пересмотр стоимости перевозки в соответствии с индексом цен производителей промышленной продукции и рассчитывается по истечению определенного периода.

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Рынок не может предсказать или спрогнозировать такой индекс и, как следствие, стоимость перевозки. Отсутствие предсказуемости и прогнозируемости стоимости отрицательно повлияет на бизнес, экономику страны в целом, а в первую очередь, на сферу производства зерновых культур.

– Предложенный проект постановления Мининфраструктуры по автоматической индексации предполагает не прогнозируемость тарифов, а неопределенность, ведь мы не знаем, что ждет нас в будущем. Например, соответствующая инициатива не дает понимания бизнесу, сколько будет стоить транспортировка зерна из точки А в точку Б в ноябре 2019 года или апреле 2020 года. Мы не знаем, каким будет индекс промышленных цен, и поэтому нам сложно представить, какие затраты компании в связи с привязкой тарифов на грузоперевозки в ИПЦ, – прокомментировал Иващенко.

Напомним, ранее УЗА говорила о том, что очередное повышение тарифов Укрзализныци может привести к подорожанию зерна.

Источник: ЦТС