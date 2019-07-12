В Українській зерновій асоціації вважають, що вартість залізничних перевезеннь повинна бути економічно обґрунтованою, передбачуваною, зрозумілою та прозорою.

Українська зернова асоціація звернулася до Міністерства інфраструктури України з проханням відкликати проект регуляторного акту про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 16 грудня 2009 року №1392, опублікований 5 липня 2019 року. Документ передбачає автоматичну індексацію тарифів на залізничні перевезення.

Про це повідомив в.о. виконавчого директора УЗА Сергій Іващенко. В УЗА вважають, що вартість перевезення повинна бути економічно обґрунтованою, передбачуваною, зрозумілою та прозорою. З огляду на те, що автоматична індексація не передбачає прогнозованість, така ініціатива не дозволить прорахувати вартість перевезення навіть на три місяці вперед.

– Компанії, що забезпечують експорт зернових культур, працюють за маркетинговим роком з липня до червня і, відповідно, укладають ф’ючерсні/форвардні довготривалі контракти з партнерами. Контракти з фіксованою вартістю укладаються задовго до фактичного продажу. Тож продане за кордон зерно може бути ще не зібрано або навіть не засіяно. Саме тому експортерам важливо розуміти, якою буде ціна доставки проданого зерна покупцям в інших країнах через два-три квартали або навіть рік, – зазначив Іващенко.

Він також додав, що автоматична індексація передбачає перегляд вартості перевезення відповідно до індексу цін виробників промислової продукції та розраховується після закінчення певного періоду.

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Ринок не може передбачити або спрогнозувати такий індекс, як наслідок, і вартість перевезення. Відсутність передбачуваності та прогнозованості вартості негативно вплине на бізнес, економіку країни в цілому, і насамперед, на сферу виробництва зернових культур.

– Запропонований проект постанови Мінінфраструктури з автоматичної індексації передбачає не прогнозованість тарифів, а невизначеність, адже ми не знаємо, що чекає нас у майбутньому. Наприклад, відповідна ініціатива не дає розуміння бізнесу, скільки буде коштувати транспортування зерна з точки А в точку Б у листопаді 2019 року або у квітні 2020 року. Ми не знаємо, яким буде індекс промислових цін, і тому нам складно уявити, які витрати компанії у зв’язку з прив’язкою тарифів на вантажоперевезення в ІСЦ, – прокоментував Іващенко.

Нагадаємо, раніше УЗА говорила про те, що чергове підвищення тарифів Укрзалізниці може привести до подорожчання зерна.

Джерело: ЦТС