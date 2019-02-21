Укрзализныця инициировала введение автоматической индексации тарифов на грузоперевозки.

Как сообщает издание Центр транспортных стратегий, представители агробизнеса выступили против такой инициативы, поскольку индексация приведет к росту тарифов, а вместе с этим и к удорожанию продукции.

– Таким образом, зернотрейдеры будут закладывать риски по логистике в закупочные цены, а это приведет к снижению рентабельности при производстве зерна, – заявил глава УЗА Николай Горбачев.

Как отмечает издание, в ТЭП Вертикаль считают, что еще одно повышение тарифов на железнодорожные перевозки приведет к еще большему оттоку зерновых на автомобильный транспорт.

– Увеличение стоимости железнодорожного тарифа – не есть увеличение объемов перевозки. У нас с прошлого года наблюдается уже тенденция к уменьшению объемов зерна, которое перевозится по железной дороге. И если сейчас будет повышение, которые декларирует УЗ на уровне 25%, то будет прямая корреляция на уменьшение объемов и переход на автомобильный транспорт, – отмечает генеральный директор компании Олег Бурлаченко.

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Заместитель директора по логистике компании Дельта Вилмар Валерий Ткачев говорит, что повышение тарифов Укрзализныцей – это удар по многим экспортоориентированным отраслям экономики Украины. Возможно снижение экспортных отгрузок, для зернового рынка – это очередное повышение стоимости транспортировки зерна по железной дороге, которое будет съедать маржинальность производства сельхозпродукции в Украине, и за все заплатит в конечном итоге аграрий.

Как ранее сообщалось, 1 февраля 2019 на официальном сайте Министерства инфраструктуры Украины был обнародован проект внесения изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 16 декабря 2009 №1392, которым меняются принципы госполитики в сфере регулирования тарифов на железнодорожные перевозки, и вводится автоматическая индексация тарифов АО Укрзализныця.

Руководители промышленных ассоциаций уже написали письмо вице-премьер-министру Владимиру Кистиону, первому вице-премьеру – министру экономического развития и торговли Степану Кубиву, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, главе Государственной регуляторной службы Ксении Ляпиной, главе правления Укрзализныци Евгению Кравцову и главе Наблюдательного совета Укрзализныци Шевки Аджунеру о том, что такая инициатива имеет признаки злоупотребления монопольным положением на рынке железнодорожных перевозок.