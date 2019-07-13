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Факты / Мир

В Париже прошла первая встреча советников в нормандском формате: что известно

В Париже прошла встреча советников лидеров Украины, Германии, Франции и России.

Нормандський формат

12 июля в Париже состоялась первая встреча советников в нормандском формате с целью восстановления работы.

На встрече присутствовали представители Украины, Германии, Франции и России.

Советники четверки обсудили, в частности, прекращение огня на востоке Украины.

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Немецкая сторона отметила, что переговоры базировались на последних позитивных сдвигах на Донбассе.

Во время встречи советники обсуждали дальнейшие шаги по воплощению Минских соглашений, прежде всего прекращения огня.

Украину на встрече должен был представлять заместитель руководителя Офиса президента Украины Вадим Пристайко.

Ранее в Кремле допустили восстановление нормандского формата.

Источник: Deutsche Welle

Фото: Dreamstime

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