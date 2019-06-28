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Факты / Мир

Макрон и Путин обговорили на G20 Украину и нормандский формат

Президент Франции Эмманюэль Макрон договорился с главой РФ Владимиром Путиным о следующей встрече, во время которой планирует обсудить урегулирование конфликта на Донбассе.

Макрон Путін

Эмманюэль Макрон на саммите G20 сказал Владимиру Путину, что намерен обсудить с ним урегулирование конфликта на Донбассе на предстоящем в июле саммите “нормандской четверки”.

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– Буквально через несколько недель у нас состоится очень важная встреча в формате “два плюс два” министров обороны и министров иностранных дел. Нам, как постоянным членам Совбеза, нужно решать какие-то вопросы с особым вниманием, в частности, украинский вопрос в свете минского комплекса мер, надеюсь, что мы в июле встретимся в нормандском формате, – сказал Макрон.

К слову, Дональд Трамп и Ангела Меркель обговорили реформы в Украине на саммите G20.

Источник: ТАСС

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