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Факты / Украина

В Кремле допускают восстановление нормандского формата

В России допускают возможность возрождения нормандского формата после избрания Владимира Зеленского президентом Украины.

В Кремле допускают восстановление нормандского формата

По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, избрание Владимира Зеленского президентом дает возможность говорить о восстановлении нормандского формата.

Кроме того, по его словам, этот вопрос уже обсуждался во время встречи Владимира Путина и Эммануэля Макрона на саммите G20 в Осаке.

Читайте: Макрон и Путин обсудили в G20 Украину и нормандский формат

Дмитрий Песков также отметил, что встреча нормандской четверки возможна после того, как соберутся помощники глав государств, чтобы посмотреть, есть ли почва, необходимая для встречи на высшем уровне.

Ранее Факты ICTV писали о том, что встреча на уровне советников стран нормандской четверки запланирована на июль.

Источник: Интерфакс

Фото: Dreamstime

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