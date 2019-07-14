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Факты / Украина / Политика

Слуга народа планирует провести заседание Рады в августе

В партии Слуга народа планируют провести первое пленарное заседание новой Верховной Рады в августе.

Слуга народа планирует провести заседание Рады в августе

В случае успеха на внеочередных выборах в Верховную Раду партия Слуга народа планирует провести первое заседание парламента в августе.

Об этом заявил руководитель предвыборного штаба партии Александр Корниенко.

– Мы планируем раньше, чем закон это определяет. Это точно. Пятнадцатого (августа. – Ред.) – это так, может, еще рано… Кстати, хорошая идея, привязать это ко Дню Независимости.

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Согласно Конституции, нардепы должны собраться “не позднее, чем на тридцатый день после официального объявления результатов выборов”, то есть к 9 сентября 2019 включительно.

Напомним, в Слуге народа допустили объединение с партией Голос Святослава Вакарчука в новой Верховной Раде.

 

Фото: Getty Images

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