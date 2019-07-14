У партії Слуга народу планують провести перше пленарне засідання нової Верховної Ради у серпні.

У разі успіху на позачергових виборах до Верховної Ради партія Слуга народу планує провести перше засідання парламенту в серпні.

Про це заявив керівник передвиборного штабу партії Олександр Корнієнко.

– Ми плануємо раніше, ніж закон це визначає. Це точно. П’ятнадцятого (серпня. – Ред.) – це так, може, ще рано… До речі, хороша ідея, прив’язати це до Дня Незалежності.

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Згідно з Конституцією, нардепи повинні зібратися “не пізніше, ніж на тридцятий день після офіційного оголошення результатів виборів”, тобтодо 9 вересня 2019 включно.

Нагадаємо, у Слузі народу допустили об’єднання з партією Голос Святослава Вакарчука в новій Верховній Раді.