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Факты / Украина / Политика

200 кандидатов и идеология – 5 фактов о партии Слуга народа

Президент Владимир Зеленский представил свою политическую партию Слуга народа. Факты ICTV собрали пять главных фактов о ней.

слуга народа

Партия президента Владимира Зеленского Слуга Народа примет участие во внеочередных парламентских выборах.

1. В партию Слуга Народа входит 201 кандидат в народные депутаты.

Партия не стала скрывать имена людей, которые в нее входят и решила опубликовать полный список кандидатов.

Ознакомиться с ним можно тут.

2. Идеология Слуги народа будет основываться на либеральной экономике.

Она подразумевает минимальное участие государства в регулировании бизнеса на уровне антимонопольного регулирования и контроля прав потребителей.

Читайте: Программа партии Слуга Народа

3. Одно из основных направлений партии – борьба с коррупцией.

Партия Слуга народа хочет принять законопроект, благодаря которому будут награждать за выявление коррупционеров. Также партия Зеленского намерена отменить депутатскую неприкосновенность, вернуть ответственность за незаконное обогащение и продолжить евроатлантический путь Украины.

Читайте: Список партий на выборы в Верховную Раду 2019

4. Слуга народа не будет объединяться со старыми политическими партиями.

Сейчас партия не планирует объединяться со старыми политсилами. Также Слуга народа готова обсудить возможность коалиции с партией Голос.

5. Партию Слуга народа поддерживают более 30% избирателей.

Согласно опросу КМИС, который проводился с 26 мая по 7 июня, партию готовы поддержать на выборах около 32,1% граждан. Она занимает первое место среди предпочтений украинцев на парламентских выборах.

К слову, выборы в Верховную Раду в 2019 году состоятся 21 июля.

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