На сайте ЦИК впервые в истории можно увидеть фото всех кандидатов, баллотирующихся в мажоритарных округах.
На обновленном официальном сайте Центральной избирательной комиссии теперь можно увидеть фотографии всех кандидатов, баллотирующихся в мажоритарных округах.
На внеочередных парламентских выборах в 199 округах баллотируются 3220 человек. То есть в среднем – 16 человек на место.
В списках партий – еще 2747 кандидатов. То есть в целом кандидатов – 5967, или 13 человек на место в Верховной Раде.
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Найти кандидатов в нардепы в своем округе можно по ссылке.
Напомним, ЦИК отказалась регистрировать 17 наблюдателей на парламентские выборы от ОБСЕ, которые являются гражданами России.
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