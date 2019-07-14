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Факты / Украина / Политика

Выборы в Раду: ЦИК впервые в истории опубликовала фото кандидатов

На сайте ЦИК впервые в истории можно увидеть фото всех кандидатов, баллотирующихся в мажоритарных округах.

Выборы 2019 в украине

На обновленном официальном сайте Центральной избирательной комиссии теперь можно увидеть фотографии всех кандидатов, баллотирующихся в мажоритарных округах.

На внеочередных парламентских выборах в 199 округах баллотируются 3220 человек. То есть в среднем – 16 человек на место.

В списках партий – еще 2747 кандидатов. То есть в целом кандидатов – 5967, или 13 человек на место в Верховной Раде.

Читайте: Выборы в Верховную Раду 2019 (ОНЛАЙН)

Найти кандидатов в нардепы в своем округе можно по ссылке.

Напомним, ЦИК отказалась регистрировать 17 наблюдателей на парламентские выборы от ОБСЕ, которые являются гражданами России.

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