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Факти / Україна / Політика

Вибори до Ради: ЦВК уперше в історії опублікувала фото кандидатів

На сайті ЦВК уперше в історії можна побачити фото усіх кандидатів, які балотуються у мажоритарних округах.

Выборы 2019 в украине

На оновленому офіційному сайті Центральної виборчої комісії тепер можна побачити фотографії усіх кандидатів, які балотуються у мажоритарних округах.

На позачергових парламентських виборах у 199 округах балотуються 3220 осіб. Тобто в середньому – 16 осіб на місце.

У списках партій – ще 2747 кандидатів. Тобто загалом кандидатів – 5967, або ж 13 осіб на місце у Верховній Раді.

Читайте: Вибори до Верховної Ради 2019 (ОНЛАЙН)

Знайти кандидатів у нардепи в своєму окрузі можна за посиланням.

Нагадаємо, ЦВК відмовилася реєструвати 17 спостерігачів на парламентські вибори від ОБСЄ, які є громадянами Росії.

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