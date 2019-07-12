ЦИК отказалась регистрировать 17 наблюдателей на парламентские выборы от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которые являются гражданами России.

Центральная избирательная комиссия не зарегистрировала 17 наблюдателей на внеочередные выборы в Верховную Раду 2019.

Все представленные кандидаты от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе являются гражданами России.

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Свой отказ в регистрации ЦИК объяснила тем, что в соответствии с требованиями закона Украины Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, граждане РФ не могут быть официальными наблюдателями.

Всего по состоянию на 12 июля комиссией зарегистрировано 1 413 официальных наблюдателей на внеочередных выборах народных депутатов Украины. От 10 иностранных государств – 58 официальных наблюдателей, от 15 международных организаций – 1 355 официальных наблюдателей.

Напомним, ранее ЦИК поручила передать избирательные бюллетени окружным комиссиям.

Источник: ЦИК