Парламентские выборы 2019 состоятся уже 21 июля. Факты ICTV рассказывают, что повлияет на будущий состав парламента, следует ли доверять социологии, а также вспоминают, как проходили выборы в Верховную Раду в 2014 году.

Выборы в Верховную Раду – самое ожидаемое политическое событие этого месяца.

Если апрель был посвящен выборам президента Украины, то июль – месяц активной подготовки к парламентским выборам 2019.

О своем курсе в Верховную Раду почти сразу после первого тура выборов президента заявили лидер Гражданской позиции Анатолий Гриценко, и лидер Батькивщины Юлия Тимошенко. Сейчас общее количество партий, которые участвуют в избирательной гонке – 22, а кандидатов-мажоритарщиков – 2912.

Как выбирают народных депутатов?

Напоминаем, что в Верховной Раде заседает 450 народных депутатов. Выбирают их по смешанной системе – 225 человек выбирают в общегосударственном многомандатном округе по спискам от политических партий (проходят партии, преодолевшие барьер), еще 225 – по мажоритарной системе в одномандатных округах (выбирают кандидатов, набравших большинство голосов в своем округе).

Но из-за временной оккупации территорий будут работать только 199 округов, соответственно, и депутатов-мажоританикив будет 199.

Избирательный барьер составляет 5%, то есть, в Раду проходят только те партии, которые его одолевают. Согласно полученным рейтингам, распределяется и количество мест.

Как происходили парламентские выборы в 2014 году?

Явка на парламентских выборах традиционно немного ниже, чем на президентских. В прошлый раз она составила 51,9%. Для сравнения, на президентских было 60,29%.

В 2014 году в парламент прошли шесть партий – Народный фронт (22,14%), БПП (21,82%), Самопомощь (10,97%), Оппозиционный блок (9,43%), Радикальная партия (7,44% ) и Батькивщина (5,68%). Соответственно, больше всего мест получил Народный фронт – 64, меньше всего – Батькивщина, только 17.

Примечательно, что партия Петра Порошенко, который со значительным отрывом победил в первом туре, заняла только второе место. Эксперты связывали это с его деятельностью в первые несколько месяцев работы, которая не полностью оправдала ожидания избирателей.

С другой стороны, довольно высокий показатель получил Оппозиционный блок, учитывая, что только что состоялась революция и доверие к бывшей Партии Регионов должно было наоборот снизиться. Тем не менее, пророссийская партия прошла в Раду.

Значительную поддержку потеряла Батькивщина. Учитывая, что в 2012 году она имела 25,5% голосов, то в 2014 – только 5,6%, с трудом преодолев барьер.

Что говорят социологи?

Социологи регулярно публикуют результаты опросов населения насчет их фаворитов среди партий, которые балотуются в парламент.

Читайте: Реформатор, хозяйственник или новатор: кто может возглавить правительство после выборов

Результаты варьируются в зависимости от компании, которая проводила опрос, их метода опроса и выборки респондентов. На данный момент сложно сказать, кто точно пройдет в Раду, а кто не преодолеет 5% барьер.

Тем не менее, последние данные КМИС и социологической группы Рейтинг показали такие настроения:

Стоит ли доверять социологии?

Социология очень показательна в плане рейтингов кандидатов. Летом, например, Юлия Тимошенко была лидером опросов, а еще в декабре еще уверенно выходила во второй тур. Зато Игорь Смешко с трудом набирал 2%, однако, чем ближе к выборам, тем стремительнее росли его рейтинги.

Напомним, ранее Факты ICTV исследовали, как менялись рейтинги кандидатов в президенты.

Мы проанализировали, насколько точными оказались прогнозы социологов о результатах президентских выборов на примере первого тура.

Следовательно, результаты оказались несколько выше, чем прогнозировали социологи. Многие избиратели до последнего не знали, идти ли на выборы, другие – не могли определиться с фаворитом, еще кто-то – передумал. Так, рейтинг Владимира Зеленского, который не превышал 20%, оказался в итоге выше 30%.

Превысил ожидаемые показатели и Юрий Бойко. Если до выборов его поддержка была на уровне 5-6%, по результатам экзит-пола – около 10%, то в итоге он получил 11,6%.

Самая высокая погрешность Национального экзит-пола составила лишь 1,97%, при заявленных 2,5%.

Напомним, 21 июля Факты ICTV обнародуют результаты Национального экзит-пола уже в 20.00

Лилия Ященко