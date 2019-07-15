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Факты / Украина / Политика

Будет как с ваучерами – Тимошенко о рынке земли

Юлия Тимошенко рассказала, что случится, если открыть сейчас рынок земли.

Будет как с ваучерами – Тимошенко о рынке земли

Юлия Тимошенко сравнила открытие рынка земли с ваучерной приватизацией. Об этом она заявила в эфире Свободы слова на ICTV:

– Нельзя бездумно распродавать украинскую землю, потому что будет как с ваучерами, когда продали предприятия за ваучеры, потом ваучеры скупили за бесценок и продали за сотни миллиардов предприятия, а украинский народ остался без ничего.

Она также отметила, что такой уклад приведет к раздаче земли монополиям – как международным, так и внутренним. Потом Украине закрыта дорога для развития фермерства, мало и среднего сельхозпроизводства, считает политик.

– Не будут наши фермеры и сельхозпроизводители конкурентами. У них нет денег.

К слову, ранее Тимошенко заявила, что создание рынка земли приведет к исчезновению украинских сел.

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