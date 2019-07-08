Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко объяснила, как в Украине должен создаваться рынок земли.

Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко заявила, что за последние годы Украина пошла принципиально неправильным путем развития аграрного сектора.

– У нас несколько корпорации в Украине собрали в своих руках от 600 до 800 тыс. га сельскохозяйственной земли. В принципе в тени купив ее незаконно за копейки. Теперь эти монополии стали совместными предприятиями. Туда вошел иностранный капитал. Таким образом большие массивы украинской земли отдали иностранным корпорациям, – отметила Тимошенко в студии Свободы слова.

Она добавила, что Украина лидер по продаже зерна, как сырья, а это разрушает рынки.

– Мы не получим нормальных доходов. Мы отдаем сырье в другие страны, затем они переделывают это в готовую продукцию, а мы теряем сотни миллиардов евро, – подчеркнула Тимошенко.

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Также лидер партии Батькивщина отметила, что следует выработать правильную последовательность действует.

– Не продать сразу землю. Потому что если это сделать сразу – это будет означать, что наши аграрии не смогут быть конкурентами в покупке своей собственной земле. Они будут вытеснены крупными корпорациями. И наши фермеры останутся без земли, а мы останемся без сел, потому что село держится на фермерстве, – заявила Юлия Тимошенко.

По словам политика, если Украина сразу после парламентских выборов откроет продажу земли, то мы уже никогда не создадим фермерство.

– Сначала надо создать фермерство, малое и среднее сельхозпроизводство, дать им нормальные европейские кредиты, обеспечить всем необходимым, – добавила Тимошенко.

Ранее Факты ICTV писали, что Батькивщина обнародовали имена кандидатов, которых партия поддерживает в столице.