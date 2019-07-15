Юлія Тимошенко розповіла, що станеться, якщо зараз відкрити ринок землі.

Юлія Тимошенко порівняла відкриття ринку землі з ваучерною приватизацією. Про це вона заявила під час ефіру Свободи слова на ICTV:

– Не можна бездумно розпродавати українську землю, тому що буде як з ваучерами, коли продали підприємства за ваучери, потім ваучери скупили за безцінь, продали за сотні мільярдів підприємства, а український народ залишився без нічого.

Вона також зазначила, що такий уклад призведе до роздачі землі монополіям – як міжнародним, так і внутрішнім. А тоді Україні закрита дорога для розвитку фермерства, мало і середнього сільгоспвиробництва, вважає політик.

– Не будуть наші фермери і сільгоспвиробники конкурентами. У них немає грошей.

До слова, раніше Тимошенко заявила, що створення ринку землі призведе до зникнення українських сіл.