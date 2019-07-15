В Украине экономика растет медленно и за счет изменчивых и сложно прогнозируемых факторов.

Нынешний рост ВВП в Украине является очень сдержанным и достигается за счет изменчивых и сложно прогнозируемых факторов.

По словам экономиста Представительства Всемирного банка в Украине Анастасии Головач, в 2016-2017 годах экономика выросла благодаря хорошему урожаю.

– Другие секторы, которые делают большой вклад в рост нашего ВВП, — это секторы, ориентированные на внутреннее потребление, что тоже не лучший из вариантов, – заявила эксперт.

По мнению Головач, сегодня государственные инвестиции ограничиваются преимущественно очень высокими расходами потребления: выплатами процентов по долгу и социальными расходами.

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– По сути средства, которые могли бы инвестироваться, мы проедаем.

Также экономист считает, что Украина должна стабилизировать государственный госдолг на уровне 2-2,5% от ВВП, чтобы позволить себе сокращать дефицит бюджета.

Напомним, инфляция в Украине в июне замедлилась до 9% в годовом измерении.

Источник: ZN.UA