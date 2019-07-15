В Украине экономика растет медленно и за счет изменчивых и сложно прогнозируемых факторов.
Нынешний рост ВВП в Украине является очень сдержанным и достигается за счет изменчивых и сложно прогнозируемых факторов.
По словам экономиста Представительства Всемирного банка в Украине Анастасии Головач, в 2016-2017 годах экономика выросла благодаря хорошему урожаю.
– Другие секторы, которые делают большой вклад в рост нашего ВВП, — это секторы, ориентированные на внутреннее потребление, что тоже не лучший из вариантов, – заявила эксперт.
По мнению Головач, сегодня государственные инвестиции ограничиваются преимущественно очень высокими расходами потребления: выплатами процентов по долгу и социальными расходами.
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– По сути средства, которые могли бы инвестироваться, мы проедаем.
Также экономист считает, что Украина должна стабилизировать государственный госдолг на уровне 2-2,5% от ВВП, чтобы позволить себе сокращать дефицит бюджета.
Напомним, инфляция в Украине в июне замедлилась до 9% в годовом измерении.
Источник: ZN.UA