Национальный банк Украины заявил, что в настоящее время проводится проверка инцидента.

Национальный банк Украины проверяет распространенную украинскими дизайнерами информацию об использовании регулятором нелицензионного шрифта при изготовлении новой купюры номиналом 1000 гривен.

– НБУ проверяет информацию, распространенную СМИ относительно возможного использования нелицензионного шрифта на банкноте номиналом 1000 гривен и изучает ситуацию с привлечением экспертов Банкнотно-монетного двора и юристов Нацбанка, – говорится в сообщении.

Читайте: Кто изображен на банкноте в 1000 гривен

В пресс-службе подчеркнули, что о результатах изучения этого вопроса Нацбанк проинформирует общественность, как только станет известно.

Напомним, Богдан Гдаль сообщил, что дизайнеры Нацбанка использовали пиратский шрифт в надписи Одна тысяча гривен на обороте.