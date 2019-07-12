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Факты / Украина / Бизнес и финансы

НБУ прокомментировал пиратский шрифт на 1000-гривневой купюре

Национальный банк Украины заявил, что в настоящее время проводится проверка инцидента.

НБУ прокомментировал пиратский шрифт на 1000-гривневой купюре

Национальный банк Украины проверяет распространенную украинскими дизайнерами информацию об использовании регулятором нелицензионного шрифта при изготовлении новой купюры номиналом 1000 гривен.

– НБУ проверяет информацию, распространенную СМИ относительно возможного использования нелицензионного шрифта на банкноте номиналом 1000 гривен и изучает ситуацию с привлечением экспертов Банкнотно-монетного двора и юристов Нацбанка, – говорится в сообщении.

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В пресс-службе подчеркнули, что о результатах изучения этого вопроса Нацбанк проинформирует общественность, как только станет известно.

Напомним, Богдан Гдаль сообщил, что дизайнеры Нацбанка использовали пиратский шрифт в надписи Одна тысяча гривен на обороте.

Источник: УНИАН

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