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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Кошти для інвестицій українці проїдають – Всесвітній банк

В Україні економіка зростає повільно та за рахунок мінливих і складно прогнозованих факторів.

Кошти для інвестицій українці проїдають – Всесвітній банк

Нинішнє зростання ВВП в Україні є дуже стриманим і досягається за рахунок мінливих і складно прогнозованих факторів.

За словами економіста Представництва Світового банку в Україні Анастасії Головач, у 2016-2017 роках економіка зросла завдяки гарному врожаю.

– Інші сектори, які роблять великий внесок у зростання нашого ВВП, – це сектори, орієнтовані на внутрішнє споживання, що теж не найкращий із варіантів, – заявила експерт.

На думку Головач, сьогодні державні інвестиції обмежуються переважно дуже високими витратами споживання: виплатами відсотків за боргом і соціальними витратами.

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– Кошти, які могли б інвестуватися, ми проїдаємо.

Також економіст вважає, що Україна повинна стабілізувати державний держборг на рівні 2-2,5% від ВВП, щоб дозволити собі скорочувати дефіцит бюджету.

Нагадаємо, інфляція в Україні в червні сповільнилася до 9% у річному вираженні.

Джерело: DT.UA

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