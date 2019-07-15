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Факты / Украина / Политика

Предвыборная агитация с 16 июля должна появляться только на украинском

Все материалы предвыборной агитации с 16 июля должны быть на украинском языке.

Предвыборная агитация с 16 июля должна появляться только на украинском

Материалы предвыборной агитации с 16 июля должны выходить на украинском языке.

Это связано с тем, что с 16 июля вступил в силу, за исключением отдельных положений, закон Украины Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Согласно ему, материалы предвыборной агитации, которые транслируются на телевидении, радио, размещаются на носителях наружной рекламы, распространяются в виде листовок и газет или в сети, выполняются на государственном языке.

Политическая реклама, предвыборная агитация и теледебаты адаптируются для восприятия с помощью жестов путем перевода на украинский жестовый язык и/или субтитрования на украинском языке с учетом требований, установленных законом.

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В порядке и на условиях, определенных законом, в отдельных населенных пунктах допускается распространение материалов предвыборной агитации, выполненных на государственном языке и дублированных на языках соответствующих коренных народов, национальных меньшинств Украины.

К слову, Нацсовет также напомнил телерадиоорганизациям, что они обязаны соблюдать законодательство Украины относительно языка предвыборной агитации во время кампании по внеочередным выборам народных депутатов Украины, которые состоятся 21 июля 2019.

Напомним, 15 июля – последний день для смены места голосования.

Источник: Нацсовет

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