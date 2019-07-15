Усі матеріали передвиборчої агітації з 16 липня повинні бути українською мовою.

Матеріали передвиборчої агітації з 16 липня повинні виходити українською мовою.

Це пов’язано з тим, що з 16 липня набув чинності, за винятком окремих положень, закон України Про забезпечення функціонування української мови як державної.

Відповідно до нього, матеріали передвиборчої агітації, які транслюються на телебаченні, радіо, розміщуються на носіях зовнішньої реклами, поширюються у вигляді листівок і газет або в мережі, виконуються державною мовою.

Політична реклама, передвиборча агітація та теледебати адаптуються для сприйняття за допомогою жестів шляхом перекладу українською жестовою мовою та/або субтитрування українською мовою з урахуванням вимог, встановлених законом.

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У порядку і на умовах, визначених законом, в окремих населених пунктах допускається поширення матеріалів передвиборчої агітації, виконаних державною мовою та дубльованих мовами відповідних корінних народів, національних меншин України.

До слова, Нацрада також нагадала телерадіоорганізаціям, що вони зобов’язані дотримуватися законодавства України щодо мови передвиборчої агітації під час кампанії з позачергових виборів народних депутатів України, які відбудуться 21 липня 2019 року.

Нагадаємо, 15 липня – останній день для зміни місця голосування.

Джерело: Нацрада