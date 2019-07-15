В Закарпатской области полиция разоблачила организаторов схемы скупки голосов избирателей в пользу одного из кандидатов в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду.

Организаторы схемы подкупа избирателей на Закарпатье предлагали за голос за одного из кандидатов в нардепы 1,5 тыс. грн.

Сейчас у подозреваемых проводятся санкционированные обыски.

Возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 160 УКУ – Подкуп избирателя.

Правоохранители установили, что участники схемы формировали списки граждан, которые за денежное вознаграждение согласились отдать свой голос.

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Один экземпляр передавался так называемым кураторам, другой – оставался у тех, кто занимается денежной агитацией избирателей.

– За голосование в день выборов за определенного кандидата в народные депутаты гражданам обещали заплатить 1 000-1 500 грн. Чтобы избиратель после своего волеизъявления смог получить вознаграждение, ему необходимо будет сфотографировать бюллетень в кабинке для тайного голосования с отметкой о голосовании за нужного депутата и передать фото куратору, – говорится в сообщении.

Ранее в полиции рассказали о четырех схемах подкупа избирателей.