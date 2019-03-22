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Факты / Украина

Подкуп на выборах: полиция назвала четыре схемы

Во время избирательной кампании зафиксировали четыре схемы подкупа избирателей, о которых рассказал заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции Максим Цуцкиридзе.

Підкуп виборців

Первая схема подкупа избирателей на выборах в Украине 2019 – это сбор личных данных граждан во время социальных опросов или анкетирования, когда параллельно задаются вопросы относительно приоритетности кого-то из кандидатов.

– Устанавливается эта приоритетность, и, если кто-то сомневается, этого гражданина “анкетологы” пытаются убедить в пользу другого кандидата, – уточнил Цуцкиридзе.

Вторая схема – это телефонные звонки с предложением проголосовать за того или иного кандидата в президенты.

Предоставление подарков с агитационной символикой в полиции называют третьей схемой подкупа.

Цуцкиридзе объяснил, что если стоимость такого подарка превышает 58 грн – это уже подкуп, а не агитационное привлечение.

И четвертая схема – выплата материальной помощи под предлогом и при условии голосования за определенного кандидата.

С начала предвыборной кампании полиция зарегистрировала 3,5 тыс. заявлений и сообщений, открыла 189 производств по фактам нарушения избирательного законодательства.

Читайте: МВД не допустит подкупа на выборах 2019 – Аваков

Напомним, Арсен Аваков в эфире Свободы слова заявил о создании на сайте МВД системы Выборы 2019, по которой граждане Украины смогут сообщать о нарушениях избирательного процесса.

Источник: Укринформ

Фото: Dreamstime

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