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Факти / Україна

Підкуп виборців на Закарпатті. За голос пропонували 1,5 тис. грн

У Закарпатській області поліція викрила організаторів схеми скуповування виборчих голосів на користь одного з кандидатів у народні депутати на позачергових виборах до Верховної Ради.

Підкуп виборців на Закарпатті.

Організатори схеми підкупу виборців на Закарпатті пропонували за голос за одного з кандидатів у нардепи 1,5 тис. грн.

Наразі у підозрюваних проводяться санкціоновані обшуки.

Порушено кримінальне провадження за ч. 4 ст. 160 ККУ – Підкуп виборця.

Правоохоронці встановили, що учасники схеми формували списки громадян, які за грошову винагороду погодилися віддати свій голос.

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Один примірник передавався так званим кураторам, інший – залишався у тих, хто займається грошовою агітацією виборців.

– За голосування у день виборів за певного кандидати у народні депутати громадянам обіцяли заплатити 1 000-1 500 грн. Аби виборець після свого волевиявлення зміг отримати винагороду, йому необхідно буде сфотографувати бюлетень у кабінці для таємного голосування з відміткою про голосування за потрібного депутата та передати фото куратору, – йдеться у повідомленні.

Раніше в поліції розповіли про чотири схеми підкупу виборців.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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