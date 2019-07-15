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Факты / Украина

Советник Зеленского анонсировал ликвидацию Министерства информполитики

В Украине хотят ликвидировать Министерство информационной политики.

Советник Зеленского анонсировал ликвидацию Министерства информполитики

Советник президента Украины Никита Потураев анонсировал ликвидацию Министерства информационной политики, а Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания хотят объединить с Государственным комитетом телевидения и радиовещания.

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Он отметил, что комитет нужно укрепить финансово, а регулятору обеспечить независимость.

– Министерство информационной политики мы планируем перезагрузить в ноль, – сказал он.

Сейчас в команде Зеленского обсуждают возможности изменения квотного принципа формирования Нацсовета. В частности, по три члена смогут назначать президент, парламент и Кабинет министров. Но окончательного решения пока нет.

Обновленный Нацсовет будет иметь расширенные функции.

Напомним, в апреле в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий ликвидацию Укроборонпрома.

Источник: Детектор медиа

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