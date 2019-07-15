В Україні хочуть ліквідувати Міністерство інформаційної політики.

Радник президента України Микита Потураєв анонсував ліквідацію Міністерства інформаційної політики, а Національна рада з питань телебачення і радіомовлення хочуть об’єднати з Державним комітетом телебачення і радіомовлення.

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Він зазначив, що комітет потрібно зміцнити фінансово, а регулятору забезпечити незалежність.

– Міністерство інформаційної політики ми плануємо перезавантажити в нуль, – сказав він.

Зараз в команді Зеленського обговорюють можливості зміни квотного принципу формування Нацради. Зокрема, по три члени зможуть призначати президент, парламент і Кабінет міністрів. Але остаточного рішення поки немає.

Оновлена Нацрада матиме розширені функції.

Нагадаємо, в квітні у Верховній Раді зареєстрували законопроект, що передбачає ліквідацію Укроборонпрому.

Джерело: Детектор медиа