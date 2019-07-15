Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган считает, что Кирилла Вышинского на заседании 15 июля могут отпустить из-под стражи.

Арестованный в Украине руководитель РИА Новости-Украина Кирилл Вышинский может выйти на свободу по решению суда.

Заседание по Вышинскому, которого подозревают в государственной измене, запланировано на сегодня, 15 июля, в 16.15 в помещении Подольского райсуда.

Руководитель пропагандистского на территории Украины информационного агентства может выйти из-под ареста в связи с признанием Конституционным судом Украины неконституционной нормы Уголовного процессуального кодекса, которой суд фактически обязывался брать под стражу лиц, подозреваемых в тяжких и особо тяжких преступлениях, сообщила пресс-секретарь украинского генпрокурора Лариса Сарган.

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Напомним, Вышинского задержали 15 мая 2018 года в Киеве . Ему объявили о подозрении по ч.1 ст.111 УКУ – Государственная измена.

16 мая Вышинского привезли в Херсон, где 17 мая суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Несколько раз ему продлевали арест.

14 марта 2019 года Вышинского этапировали из Херсона в Киев для участия в заседании Кассационного уголовного суда Верховного суда.