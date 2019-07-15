Прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган вважає, що Кирила Вишинського на засіданні 15 липня можуть відпустити з-під варти.

Заарештований в Україні керівник РИА Новости-Украина Кирило Вишинський може вийти на свободу за рішенням суду.

Засідання щодо Вишинського, якого підозрюють у державній зраді, заплановано на сьогодні, 15 липня, о 16.15 у приміщенні Подільського райсуду.

Керівник пропагандистського на території України інформаційного агентства може вийти з-під арешту у зв’язку з визнанням Конституційним судом України неконституційною норми Кримінального процесуального кодексу, якою суд фактично зобов’язувався брати під варту осіб, підозрюваних у тяжких і особливо тяжких злочинах, повідомила прес-секретар українського генпрокурора Лариса Сарган.

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Нагадаємо, Вишинського затримали 15 травня 2018 року в Києві. Йому оголосили про підозру за ч.1 ст.111 ККУ – Державна зрада.

16 травня Вишинського привезли у Херсон, де 17 травня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Кілька разів йому продовжували арешт.

14 березня 2019 року Вишинського етапували з Херсона до Києва для участі в засіданні Касаційного кримінального суду Верховного суду.