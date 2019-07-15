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Факты / Украина / Политика

В новой Раде будет сенсорная кнопка для борьбы с кнопкодавами

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий пообещал, что для борьбы с кнопкодавством вскоре установят специальную сенсорную кнопку.

Верховна Рада

Ввести сенсорную кнопку, которая не позволит нардепам голосовать за своих коллег, не успели из-за внеочередных выборов, но в ближайшее время ее установят, заверил спикер парламента Андрей Парубий.

По его словам, это могут сделать в период, когда не будет сессии – между 11 июля и первым заседанием Верховной Рады нового созыва.

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Парубий добавил, что выдаст соответствующее распоряжение.

К слову, в Офисе президента подготовили законопроекты, которые вводят ответственность за кнопкодавство и прогулы народных депутатов

Источник: 5 канал

Фото: Dreamstime

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