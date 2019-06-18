В Администрации президента подготовили законопроекты, которые вводят ответственность за кнопкодавство и прогулы народных депутатов.

Представитель главы государства в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что в Администрации президента подготовили проект закона об уголовной ответственности за кнопкодавство.

Также подготовлен и законопроект об ответственности за прогулы заседаний Верховной Рады народными депутатами.

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По словам Стефанчука, проекты законов находятся на финальной стадии редактирования.

Их могут внести в Верховную Раду уже на этой неделе.

К слову, на этой неделе президент Владимир Зеленский планирует внести в Верховную Раду законопроект, который предлагает отменить формулу Роттердам+.