Голова Верховної Ради Андрій Парубій пообіцяв, що для боротьби з кнопкодавством незабаром встановлять спеціальну сенсорну кнопку.

Запровадити сенсорну кнопку, яка не дозволятиме нардепам голосувати за своїх колег, не встигли через позачергові вибори, але найближчим часом її встановлять, запевнив спікер парламенту Андрій Парубій.

За його словами, це можуть зробити у період, коли не буде сесії – між 11 липня і першим засіданням Верховної Ради нового скликання.

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Парубій додав, що видасть відповідне розпорядження.

До слова, в Офісі президента підготували законопроекти, які вводять відповідальність за кнопкодавство і прогули народних депутатів

Джерело: 5 канал