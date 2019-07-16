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Факты / Украина

Местные выборы могут провести досрочно – Стефанчук

В Офисе президента рассматривают вопрос о досрочных выборах в местное самоуправление.

Руслан Стефанчук

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что в Офисе президента рассматривают вопрос о досрочном проведении выборов в органы местного самоуправления.

По его словам, сейчас рассматривают варианты проведения указанных выборов следующей осенью, а может и раньше.

В основе этого решения лежит желание перезагрузить всю систему отношений власть и человек.

Читайте: Местные выборы в Украине: реально ли провести их осенью

– Владимир Зеленский шел с четким пониманием того, что нас не интересует вопрос смены лиц в действующей системе власти. Если ты бросишь свежий огурец в бочку с прокисшими огурцами, он станет прокисшим огурцом, – сказал Стефанчук.

Он добавил, что новая властная команда хочет изменить саму систему власти.

К слову, премьер-министр Владимир Гройсман считает, что в октябре 2020 года можно будет провести внеочередные выборы в Верховную Раду.

Источник: Свобода слова

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