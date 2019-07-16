В Офісі президента розглядають питання про дострокові вибори до місцевого самоврядування.

Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що в Офісі президента розглядають питання про дострокове проведення виборів до органів місцевого самоврядування.

За його словами, наразі розглядають варіанти проведення зазначених виборів наступної осені, а може і раніше.

В основі цього рішення лежить бажання перезавантажити всю систему відносин влада і людина.

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– Володимир Зеленський йшов з чітким розумінням того, що нас не цікавить питання зміни осіб в системі влади, що діє зараз. Якщо ти кинеш свіжий огірок в бочку з прокислими огірками, він стане кислим огірком, – сказав Стефанчук.

Він додав, що нова владна команда хоче змінити систему влади.

До слова, прем’єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що у жовтні 2020 року можна буде провести позачергові вибори до Верховної Ради.