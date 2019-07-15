Владимир Гройсман объяснил, какие инициативы необходимо в первую очередь принять в новом парламенте и почему его нужно переизбрать уже в 2020 году.

Владимир Гройсман считает, что после уменьшения количества народных депутатов, снятия неприкосновенности с президента, депутатов, судей и ликвидации мажоритарки можно будет провести внеочередные выборы в Раду в октябре 2020 года вместе с месными, и тогда это будет настоящая перезагрузка системы.

– Тогда можно ставить вопросы, что в 2020 году, тогда, когда будут выборы в местные советы, провести досрочные парламентские выборы. Это не будет стоить ни копейки. Надо будет только напечатать один бюллетень с 22 партиями, условно. Тогда это будет новая система.

Он также сказал, что для эффективной перезагрузки политической системы необходимо принять ряд законодательных инициатив.

– Мы должны сделать несколько логических вещей. В новом парламенте сразу отменить неприкосновенность, уменьшить количество народных депутатов с 423 до 250 и ввести открытые списки уже сейчас, – отметил он в эфире Свободы слова на ICTV.

После этого необходимо закрепить в Конституции децентрализацию и очистить судебную систему.

Премьер также добавил, что в новом правительстве должно быть не более 12 министерств.

– Мы формируем новый парламент по старой системе – закрытые списки, мажоритарка, неприкосновенность, 423 депутата. Сегодня выборы – это не перезагрузки системы, а загрузка старой системы.

К слову, Гройсман рассказал, кто спонсор Украинской стратегии и сколько он вложил в свою партию.