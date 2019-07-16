33 корабля, 27 самолетов и вертолетов и почти 3 тысячи воинов. В учениях Си Бриз 2019 приняли участие 19 государств НАТО и партнеров альянса. По легенде учений, многонациональные силы должны противостоять посягательствам агрессора на украинскую территорию. Главная цель – научить действовать вместе военных разных стран и родов войск.

Все операции многонациональный штаб планировал по стандартам НАТО. Учения проходили в так называемом режиме свободной игры – это когда военные постоянно корректируют сценарий в зависимости от обстановки.

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В 2019 году Одессу посетила целая эскадра боевых кораблей НАТО. Американский и британский эсминцы Карни и Дункан, фрегаты и корветы из Канады, Турции, Румынии и Болгарии. От Грузии в нынешнем Си Бризе принял участие недавно полученный от США катер береговой охраны типа Айленд. Прибытие двух таких же катеров наши ВМС ожидают осенью этого года с украинскими экипажами, которые прошли обучение в США.

Пока же у побережья Одессы украинцы вместе с иностранными партнерами отрабатывают в море целый ряд задач. Нештатные ситуации, через которые приходилось корректировать сценарий, подбрасывали и наши агрессивные соседи.

Смотрите видео: Масштабные военные учения Си Бриз возле Одессы

За несколько дней до начала учений Россия закрыла морской район, где должны были тренироваться корабли. Право на такой шаг должен каждый черноморская держава. Но россияне сделали это демонстративно наперекор Украины и НАТО.

Впоследствии российские моряки обратились и к откровенным провокациям. Фактически русские сознательно подставлялись под огонь, но несмотря на это россияне не успокоились и развернули свои учения в Крыму. На полуостров высадили почти две с половиной тысячи десантников. К тому же, подняли в небо боевые самолеты и вывели корабли в море.

Украинские корабли во время учений Си-Бриз прикрывала авиация. Штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24 тренировались атаковать вражеские корабли и имитировали действия противника. Воздушную разведку и поиск подводных лодок осуществляли украинские самолеты Ан-26. Американскую авиацию представлял противолодочный Боинг Р-8 Посейдон.

Морская же пехота провела недельный курс выживания на острове. После чего пошла в учебную атаку. Морпехи высадились на берег и захватили базу условного противника. А потом подразделениям Украины, США, Молдовы и Грузии уже самим пришлось противодействовать враждебному десанта.

Поле боя – под контролем украинских разведчиков. Картинка с наземных камер и беспилотников выводится на мониторы командного пункта. Его прикрывают пулеметы и снайперы с современным вооружением. Но сначала – артподготовка, на огневых позициях – наши Гвоздики, украинские и американские минометы.

Далее в бой вступает Бронетехника. После подавления огневых точек противника за ней подтягивается пехота. Украинские морпехи вместе со штатным вооружением недавно прибыли в Одесскую область из Приазовья, где воевали более 4 лет.

Между тем, условный противник пытается ввести в бой резервы. На перехват вертолетами выдвигается украинско-молдавский десант. Каждый из десантников несет на себе до 30 килограммов снаряжения и оружия, в том числе – противотанковые ракетные комплексы.

За несколько минут условного противника нейтрализуют. Финальным аккордом нынешнего Си Бриза стал парад. Пятнадцать боевых кораблей прошли морем мимо одесское побережье. По-морскому такой парад называют фотекс – это флотская традиция, символизирующая успешное завершение учений и полное взаимопонимание между участниками.

Напомним, Венгрия отменит вето на переговоры Украины с НАТО после того, как закарпатским венграм позволят учиться на родном языке.