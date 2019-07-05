5 июля в Брюсселе состоялось заседание Совета НАТО-Россия, в ходе которого обсудили вопросы Украины.
Между НАТО и Российской Федерацией есть фундаментальные разногласия по конфликту на Донбассе и ситуации с военнопленными украинскими моряками, которых удерживают в Москве.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и подчеркнул, что Украина остается важнейшей темой обсуждения.
Во время переговоров члены Альянса отметили России отсутствие прогресса по Минским соглашениям и напряженности в Азовском море и вокруг него.
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Также НАТО в очередной раз призвало Москву освободить военнопленных украинских моряков и передать Украине захваченные суда.
Напомним, следователи ФСБ предъявили окончательное обвинение уже 13 из 24 пленных моряков.