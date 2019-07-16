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Факты / Украина

Венгрия готова снять вето на переговоры Украины с НАТО – условие

Венгрия отменит вето на переговоры Украины с НАТО после того, как закарпатским венграм позволят учиться на родном языке.

Венгрия готова снять вето на переговоры Украины с НАТО – условие

Венгрия снимет запрет на переговоры Украины с НАТО лишь при одном условии – закарпатским венграм должны вернуть право на обучение на родном языке.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Также он добавил, что Венгрия готова выделить €50 млн на развитие пограничной инфраструктуры стран.

– Новый этап в отношениях Украины и Венгрии возможен только после выборов в парламент. Мы откровенно надеемся на то, что в Киеве складывается такая ситуация в парламенте, что сделает возможным значительное улучшение отношений между нашими странами, – сказал Сийярто.

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Сийярто заметил, что в Венгрии есть план по улучшению отношений между странами.

– У нас есть план как надо улучшать эти отношения, но для этого нам нужна и украинская власть. Как только она вернет венгерской общине ее права на обучение на родном языке, мы сможем наладить очень интенсивное экономическое сотрудничество на благо двух стран. Мы имеем на это €50 млн. Из этих денег можно развивать инфраструктуру, в частности, мы готовы построить четыре новых КПП на границе между Венгрией и Украиной, а также наладить сотрудничество комиссий в вопросах нацменьшинств, экологических вопросах.

К слову, ранее посол США в Венгрии Дэвид Корнштейн заявил, что блокирование Будапештом комиссии Украина-НАТО в будущем может нанести вред самой Венгрии.

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