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Факты / Украина

Закон о языке в Украине вступил в силу

16 июля в Украине вступил в силу закон о государственном языке.

Закон о языке в Украине вступил в силу

В Украине вступил в силу закон о государственном языке. Это произошло через два месяца после опубликования его в официальной прессе.

Закон закрепляет, что единственным государственным языком в Украине является украинский – и он обязателен для органов государственной власти и общественных сфер.

За публичное унижение или пренебрежение языком будут привлекать к юридической ответственности.

Также наказание будет предусмотрено за умышленное искажение украинского языка в официальных документах и ​​текстах.

Закон Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного гарантирует его позиции в госуправлении, сфере услуг, образовании и медиа.

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Он предусматривает ответственность должностных лиц за незнание языка. Норма начнет действовать через три года с даты принятия закона.

Действие закона не будет распространяться на сферу частного общения и совершения религиозных обрядов.

Закон не предусматривает уголовной ответственности за его нарушение.

Законом предусмотрена организация бесплатных курсов украинского языка для взрослых.

К слову, с 16 июля все материалы предвыборной агитации должны быть на украинском языке.

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