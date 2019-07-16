16 июля в Украине вступил в силу закон о государственном языке.
В Украине вступил в силу закон о государственном языке. Это произошло через два месяца после опубликования его в официальной прессе.
Закон закрепляет, что единственным государственным языком в Украине является украинский – и он обязателен для органов государственной власти и общественных сфер.
За публичное унижение или пренебрежение языком будут привлекать к юридической ответственности.
Также наказание будет предусмотрено за умышленное искажение украинского языка в официальных документах и текстах.
Закон Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного гарантирует его позиции в госуправлении, сфере услуг, образовании и медиа.
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Он предусматривает ответственность должностных лиц за незнание языка. Норма начнет действовать через три года с даты принятия закона.
Действие закона не будет распространяться на сферу частного общения и совершения религиозных обрядов.
Закон не предусматривает уголовной ответственности за его нарушение.
Законом предусмотрена организация бесплатных курсов украинского языка для взрослых.
К слову, с 16 июля все материалы предвыборной агитации должны быть на украинском языке.