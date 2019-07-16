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Факти / Україна

Закон про мову в Україні набрав чинності

16 липня в Україні набув чинності закон про державну мову.

Закон про мову в Україні набрав чинності

В Україні набув чинності закон про державну мову. Це сталося через два місяці після опублікування його в офіційній пресі.

Закон закріплює, що єдиною державною мовою в Україні є українська – і вона обов’язкова для органів державної влади і громадських сфер.

За публічне приниження або нехтування мовою притягатимуть до юридичної відповідальності.

Також покарання буде передбачено за умисне спотворення української мови в офіційних документах і текстах.

Закон Про забезпечення функціонування української мови як державної гарантує його позиції в держуправлінні, сфері послуг, освіта та медіа.

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Він передбачає відповідальність посадових осіб за незнання мови. Норма почне діяти через три роки з дати прийняття закону.

Дія закону не поширюватиметься на сферу приватного спілкування та проведення релігійних обрядів.

Закон не передбачає кримінальної відповідальності за його порушення.

Законом передбачена організація безкоштовних курсів української мови для дорослих.

До речі, з 16 липня усі матеріали передвиборчої агітації повинні бути українською мовою.

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