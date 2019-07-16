16 липня в Україні набув чинності закон про державну мову.

В Україні набув чинності закон про державну мову. Це сталося через два місяці після опублікування його в офіційній пресі.

Закон закріплює, що єдиною державною мовою в Україні є українська – і вона обов’язкова для органів державної влади і громадських сфер.

За публічне приниження або нехтування мовою притягатимуть до юридичної відповідальності.

Також покарання буде передбачено за умисне спотворення української мови в офіційних документах і текстах.

Закон Про забезпечення функціонування української мови як державної гарантує його позиції в держуправлінні, сфері послуг, освіта та медіа.

Читайте: Штрафи та жорсткий контроль: що передбачає закон про мову

Він передбачає відповідальність посадових осіб за незнання мови. Норма почне діяти через три роки з дати прийняття закону.

Дія закону не поширюватиметься на сферу приватного спілкування та проведення релігійних обрядів.

Закон не передбачає кримінальної відповідальності за його порушення.

Законом передбачена організація безкоштовних курсів української мови для дорослих.

До речі, з 16 липня усі матеріали передвиборчої агітації повинні бути українською мовою.