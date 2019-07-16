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Факты / Украина

Замена послов: Пристайко анонсировал новые лица

Послами Украины в 12 странах будут назначать не только профессиональных дипломатов, но и новых людей.

Замена послов: Пристайко анонсировал новые лица

Заместитель руководителя Офиса президента Вадим Пристайко сообщил, что в ближайшее время будет проведена ротация 12 послов Украины в других государствах.

Он уточнил, что руководителями украинских миссий будут назначать не только профессиональных дипломатов, но и новых людей.

Вадим Пристайко отметил, что государственный секретарь МИД обзвонил каждого из руководителей, поблагодарил за работу и предупредил о том, что в ближайшее время будет опубликовано соответствующий указ об отзыве.

Читайте: Зеленский уволит 12 послов Украины, среди них – посол в США

По словам заместителя руководителя Офиса президента, сейчас выбирают нового руководителя миссии в США, как и в остальные 12 посольств, руководители которых сегодня будут отозваны.

К слову, ранее Вадим Пристайко объяснил, почему Владимир Зеленский увольняет послов.

Источник: Офис Президента

Фото: Офис Президента

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