Владимир Зеленский инициировал начало обновления дипломатического корпуса Украины. Уже принято решение о замене 12 руководителей посольств по всему миру. Вадим прийстайко объяснил такое решение президента.

Заместитель руководителя Офиса президента Вадим Пристайко заявил, что большинство из 12 послов Украины за рубежом, которые в ближайшее время будут заменены, “пересидели” на своем рабочем месте.

– Президент принял первое решение в отношении дипломатического корпуса за рубежом, – сказал Пристайко.

Решение о замене 12 руководителей посольств по всему мир – принято. Дипломат объясняет, что большинство послов находятся в должности дольше традиционного срока. В украинской дипломатии этот срок составляет четыре-пять лет.

– Некоторые послы “пересидели” в три раза больше, некоторые назначены президентами предыдущих каденций, – отметил Пристайко.

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С большинством происходит процесс ротации по замещению руководителей глав иностранных дипломатических миссий.

– Государственный секретарь МИД обзвонил каждого из диппредставителей, поблагодарил за работу и предупредил о том, что в ближайшее время будет опубликован указ. Мы бы не хотели, чтобы наши руководители миссий, которых мы уважаем, получили эту информацию из интернета, – рассказал Пристайко.

Ранее Факты ICTV писали, что известно о заместителе главы АП Вадима Пристайко.