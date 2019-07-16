PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

“Пересидели” на должности: почему Зеленский увольняет послов

Владимир Зеленский инициировал начало обновления дипломатического корпуса Украины. Уже принято решение о замене 12 руководителей посольств по всему миру. Вадим прийстайко объяснил такое решение президента.

Вадим Пристайко

Заместитель руководителя Офиса президента Вадим Пристайко заявил, что большинство из 12 послов Украины за рубежом, которые в ближайшее время будут заменены, “пересидели” на своем рабочем месте.

– Президент принял первое решение в отношении дипломатического корпуса за рубежом, – сказал Пристайко.

Решение о замене 12 руководителей посольств по всему мир – принято. Дипломат объясняет, что большинство послов находятся в должности дольше традиционного срока. В украинской дипломатии этот срок составляет четыре-пять лет.

– Некоторые послы “пересидели” в три раза больше, некоторые назначены президентами предыдущих каденций, – отметил Пристайко.

Читайте: США и Великобританию еще не приглашали в нормандский формат – Пристайко

С большинством происходит процесс ротации по замещению руководителей глав иностранных дипломатических миссий.

– Государственный секретарь МИД обзвонил каждого из диппредставителей, поблагодарил за работу и предупредил о том, что в ближайшее время будет опубликован указ.

Мы бы не хотели, чтобы наши руководители миссий, которых мы уважаем, получили эту информацию из интернета, – рассказал Пристайко.

Ранее Факты ICTV писали, что известно о заместителе главы АП Вадима Пристайко.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

США и Великобританию еще не приглашали в нормандский формат – Пристайко
Следующую встречу в нормандском формате на уровне советников проведут до конца лета
Зеленский за рулем Tesla предупредил о мошенничестве на выборах в Раду
Зеленский уволит 12 послов Украины, среди них – посол в США
Советник Зеленского анонсировал ликвидацию Министерства информполитики
Зеленский прокомментировал кортеж и ДТП с автомобилем УГО на Запорожье
Как пройдет День независимости 2019: Зеленский подписал указ
Зеленский ввел в состав СНБО Богдана, Пристайко и Рябошапку
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка