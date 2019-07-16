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Факти / Україна

Заміна послів: Пристайко анонсував нові обличчя

Послами України у 12 країнах призначатимуть не лише професійних дипломатів, а й нових людей.

Заміна послів: Пристайко анонсував нові обличчя

Заступник керівника Офісу президента Вадим Пристайко повідомив, що найближчим часом буде проведено ротацію 12 послів України в інших державах.

Він уточнив, що очільниками українських місій призначатимуть не лише професійних дипломатів, а й нових людей.

Вадим Пристайко зазначив, що державний секретар МЗС обдзвонив кожного з керівників, подякував за роботу та попередив про те, що найближчим часом буде опубліковано відповідний указ про відкликання.

Читайте: Зеленський звільнить 12 послів України, серед них – посол у США

За словами заступника керівника Офісу президента, наразі обирають нового керівника місії в США, як і в інші 12 посольств, керівники яких сьогодні будуть відкликані.

До слова, раніше Вадим Пристайко пояснив, чому Володимир Зеленський звільняє послів.

Джерело: Офіс Президента

Фото: Офіс Президента

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